Общество

«Справляемся»: в департаменте ЖКХ рассказали об уборке снега

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Несмотря на праздничные дни, основные силы коммунальных служб города брошены на борьбу со снегом. За сутки намело достаточное количество, чтобы затруднить движение на проезжей части, и он продолжает сыпать с завидным постоянством. Однако, по словам руководства городского департамента ЖКХ, ситуацию нельзя назвать критической.

«На нашей улично-дорожной сети и основных магистралях сложностей сейчас нет, мы со всем снегопадом справляемся, единственное - приходится помогать и в частном секторе расчищать некоторые дополнительные дороги. Также отрабатываем обращения граждан, которые поступают в соцсетях, в единую диспетчерскую службу и другие службы города», - сообщил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

Это уже второй в 2022-м сильный снегопад в Пензе. Схема борьбы с непогодой опробована годами. В первую очередь проводится обработка основных автомагистралей противогололедными материалами (песко-солью и галитом), периодическое прометание дорог. Этим занимается спецтехника.

На плечах рабочих - а их в течение суток задействовано 105 человек - лежит очистка тротуаров, остановочных павильонов, пешеходных переходов.

«В снегопад, даже когда снег идет, наши машины проезжают, сметают снег с проезжей части - это циклично. При снегопаде невозможно получить идеальный результат на дорожном полотне, поэтому - все основные работы. Полностью зачистка идет уже после окончания. На это дается определенное время согласно нормативам, и мы их стараемся соблюдать», - рассказал и. о. директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Иначе говоря, когда снег перестает идти, основные дороги в городе должны быть расчищены в течение 6 часов.

За минувшие сутки с улиц Пензы убрано 5 800 кубометров снежной массы. Она вывозится на два действующих полигона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Нормально все! Работают)

Гость||

А в центр то смотрели Дороги не перейти

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