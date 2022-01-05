В парке Спутника проходят веселые выходные дни

В новогодние каникулы, если есть несколько свободных часов днем, можно отдохнуть в Городе Спутнике.
Здесь ждут большой каток, где найдется место абсолютно всем; горки, на которых скорость звука уже не кажется недостижимой; ледяные фотозоны, которым не нужна вспышка - свет уже отражается от хрустальной поверхности добытого из местного озера льда.
Особое веселье ждет детей: каждый полдень новогодних каникул их созывает аниматор, играет с ними, танцует и раздает подарки. А у отдыхающих есть время спокойно порадоваться этому замечательному месту.
Город Спутник ждет гостей круглые сутки.
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