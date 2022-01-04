Общество

За сутки коронавирус погубил 17 жителей Пензенской области

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Во вторник, 4 января, региональный оперативный штаб сообщил о 209 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки.

География заболевания распределилась следующим образом. 127 человек заболели в Пензе, 20 - в Пензенском районе, 17 - в Каменском, 11 - в Бессоновском.

9 пациентов проживают в Башмаковском районе, 8 - в Белинском, 5 - в городе Заречном.

4 случая зафиксировано в Лунинском районе, 3 - в Иссинском, 2 - в Шемышейском, по 1 - в Неверкинском, Никольском и Пачелмском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области официально зарегистрировано 102 587 инфицированных коронавирусом. За это время выздоровел 85 801 пациент, в том числе 647 выписались накануне, 3 января.

Скончалось 4 672 человека. 17 летальных исходов зарегистрировано 3 января. В последний раз такое количество смертей от коронавируса зафиксировали 16 декабря, после чего показатель ежесуточной смертности колебался от 6 до 15. Так, 3 января он был равен 7, 2-го - 10, 1-го - 8.

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Гость||

после новогодних каникул опять кривая вверх

Гость||

Ай, боюсь, боюсь. Пойду тройную маску надену а то вдруг через Интернет это передается.

Гость||

А зимние забавы и смертельный вирус как сочетаются?

Гость||

Замечательно ?! Почему в других странах нет такой смертности ? Даже президент в речи новогодней соболезнования выразил, у нас лечить будут или как ?

Гость||

Всем это давным давно надоело, уже и в интернете ничего не пишут

Гость||

началось........

Гость||

А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления вакцинок или после?

Гость||

-17 А год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро распростроняющийся вирус но не было ещё вакцинок тута про новостили только о 3 умерших.

Имя: Гость
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