За сутки коронавирус погубил 17 жителей Пензенской области

04.01.2022 | 12:17

Во вторник, 4 января, региональный оперативный штаб сообщил о 209 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки.

География заболевания распределилась следующим образом. 127 человек заболели в Пензе, 20 - в Пензенском районе, 17 - в Каменском, 11 - в Бессоновском.

9 пациентов проживают в Башмаковском районе, 8 - в Белинском, 5 - в городе Заречном.

4 случая зафиксировано в Лунинском районе, 3 - в Иссинском, 2 - в Шемышейском, по 1 - в Неверкинском, Никольском и Пачелмском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области официально зарегистрировано 102 587 инфицированных коронавирусом. За это время выздоровел 85 801 пациент, в том числе 647 выписались накануне, 3 января.

Скончалось 4 672 человека. 17 летальных исходов зарегистрировано 3 января. В последний раз такое количество смертей от коронавируса зафиксировали 16 декабря, после чего показатель ежесуточной смертности колебался от 6 до 15. Так, 3 января он был равен 7, 2-го - 10, 1-го - 8.