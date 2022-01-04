Пензенцы с проблемами зрения готовят аудиосказку

04.01.2022 | 19:45

Сказка про кукушку станет первой в записи аудиоспектаклей для звукового журнала «Сура». Это новый проект театральной студии «ПРО-зрение», в которой участвуют слабовидящие и незрячие люди. За помощью в подготовке материала они обратились к профессионалам - актерам «Театра Доктора Дапертутто».

«Это не просто сказка и текст - это будет и музыка. У нас есть музыкальный художник, мы будем добавлять какие-то вещи. Вот сегодня у нас три человека работает, но в команде больше ребят, мы можем использовать их потенциал. Это еще и тренинг по речи - они же хорошо слышат, уже приходят на репетицию со знанием текста. Мы приходим на репетицию - еще в этот текст погружаемся, с режиссером разрабатываем, а они уже его знают», - рассказал актер «Театра Доктора Дапертутто» Алексей Водопьянов.

Новый проект называется «Сказки Поволжья», но значительная их часть будет связана с Пензенской областью. На территории региона проживает более 100 национальностей, так что репертуар обещает быть богатым и интересным.

«Прежде всего это не только русские народные сказки, это и чувашские, и марийские, и татарские, и башкирские. Есть много интересных ситуаций, проигрываемых в этих сказках», - отметила режиссер театральной студии «ПРО-зрение» Наталья Арефьева.

Первый такой аудиоспектакль планируют записать уже в ближайшее время.