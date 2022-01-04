Общество

Город Спутник ярко и сказочно встретил 2022 год

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Новогодняя ночь стала ярким событием для всех россиян. Кто-то встречал 2022-й за праздничным столом, другие выбрали праздник под открытым небом.

В Спутнике таких было несколько сотен. И неудивительно: дед Мороз и его новогодние помощники, веселая музыка, праздничные огни, хороводы и конкурсы - все это создавало сказочную атмосферу.

Люди щедро делились эмоциями и радовались как дети.

«Живем недалеко от набережной. Набережная - бомба! Как мама могу сказать: в Спутнике изумительные детские площадки! И такой праздник - это очень круто!» – рассказала жительница Спутника Мария.

«Мы приехали из Нижнего Новгорода, который в этом году признан новогодней столицей России. И попали в новогоднюю столицу Пензы - Город Спутник! Здесь прекрасные разноцветные дома, веселые молодые люди, все так празднично, красиво - душа радуется!» - поделились гости праздника Вера и Юрий.

Всю новогоднюю ночь на фонтанной площади Спутника продолжалась веселая дискотека. А в завершения праздника прогремел яркий салют.

Новый, 2022 год наступил. С праздником, друзья!

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