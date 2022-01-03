В мэрии Пензы рассказали о расчистке городских улиц от снега

03.01.2022 | 12:58

В Пензе в ночь на понедельник, 3 января, улицы от снега убирали 65 спецмашин МУП «Пензадормост». Специалисты израсходовали 245 тонн песко-соляной смеси и 80 тонн галита для противогололедной обработки.

Вывоз снега проводился с улицы Лермонтова, уточнили в пресс-службе администрации города.

Днем 3 января улицы и тротуары областного центра продолжают расчищать. Для этого задействовано 79 единиц техники и 101 человек. Снег вывозят с Пензы-I, путепровода на улице 8 Марта, а также с улиц Чехова, Суворова, Лермонтова, Кирова и Окружной.

Не остались без внимания тротуары на Большом Сурском мосту, Ленинском путепроводе, а также на улицах Пушкина, Бекешской, Суворова, 8 Марта, Огородной, Восточной, Рабочей, Сурской, Каракозова, Саранской, Долгова, Урицкого, Московской, Володарского, Бакунина, Плеханова, Герцена, Дзержинского, Толстого, Пролетарской, Жемчужной, Чаадаева, Дружбы, Клары Цеткин, Чапаева, Литвинова.

От снежных масс избавляют лестницы на улицах Леонова, Свободы, Стрельбищенской, Суворова, Рахманинова, Красной, Пушкина, Бекешской, Толстого, Бакунина, Новый Кавказ, З. Космодемьянской, Некрасова, Володарского, Чехова, Плеханова, в Горбатовом переулке.

«Приводятся в порядок автопавильоны и территории, прилегающие к ним. От снега и льда расчищаются объекты по улицам Кирова, Лермонтова, Володарского, Чехова, Пенза-I, Октябрьской, Суворова, проспектам Победы и Строителей», - добавили в мэрии.