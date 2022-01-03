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Общество

Обнародована суточная статистика по заболеваемости COVID-19 в регионе

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В понедельник, 3 января, в Пензенской области зарегистрировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции.

2 января в области выявили 208 заразившихся, 1-го - 184, 31 декабря зафиксировали 213 новых случаев инфекции.

По информации регионального оперативного штаба, в суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (128 новых пациентов), Пензенский (25), Каменский (20), Бессоновский (11), Башмаковский (10) районы.

Менее чем по 10 случаев подтвердилось в ЗАТО Заречный (5), Иссинском (4), Лунинском, Неверкинском, Шемышейском (по 3), Белинском (2), Пачелмском (1) районах.

Общее число инфицированных в регионе достигло 102 378.

За минувшие медики выписалось 622 пациента, всего с начала эпидемии выздоровело 85 154 жителя области. Зарегистрировано 7 новых смертей, общее количество скончавшихся от опасной инфекции 4 655.

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Гость||

после праздников 300 с лишним ожидать?

Гость||

Перед праздниками статисты немного отдохнули, теперь снова в рост. Откуда надо позвонили, сказли цыц, так быстро убавлять нельзя

Гость||

Какой послушный вирус!!!

Гость||

Гость писал(а):

> после праздников 300 с лишним ожидать?

Нет

Гость||

Гость писал(а):

> Твои фантазии

Фантазии у тебя в голове...

Гость||

Гость писал(а):

> Фантазии у тебя в голове...

Комментарий мракобеса

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(а):

> > Фантазии у тебя в голове...

>

> Комментарий мракобеса

Ответ шизанутой!

Гость||

Гость писал(а):

> Ответ шизанутой!

Комментарий мракобеса

Гость||

выписывают больше чем заболевает,гораздо.а сколько на самом деле лежит-тысячи........

Гость||

Гость писал(а):

> выписывают больше чем заболевает,гораздо.а сколько на самом деле

> лежит-тысячи........

Комментарий мракобеса

Гость||

А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления вакцинок или после?

Гость||

Пензаинформ, рассадник ваксерных троллей!

Гость||

Гость писал(а):

> А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления

> вакцинок или после?

Мнение антиваксера

Гость||

А какой вирус смертельно опасный: опасный быстро распростроняющийся вирус или дельта штамма или молниеностный?

Гость||

А когда омикроша поситит нашу область?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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