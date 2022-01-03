Обнародована суточная статистика по заболеваемости COVID-19 в регионе

03.01.2022 | 12:10

В понедельник, 3 января, в Пензенской области зарегистрировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции.

2 января в области выявили 208 заразившихся, 1-го - 184, 31 декабря зафиксировали 213 новых случаев инфекции.

По информации регионального оперативного штаба, в суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (128 новых пациентов), Пензенский (25), Каменский (20), Бессоновский (11), Башмаковский (10) районы.

Менее чем по 10 случаев подтвердилось в ЗАТО Заречный (5), Иссинском (4), Лунинском, Неверкинском, Шемышейском (по 3), Белинском (2), Пачелмском (1) районах.

Общее число инфицированных в регионе достигло 102 378.

За минувшие медики выписалось 622 пациента, всего с начала эпидемии выздоровело 85 154 жителя области. Зарегистрировано 7 новых смертей, общее количество скончавшихся от опасной инфекции 4 655.