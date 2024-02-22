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Общество

В Пензе перед 23 Февраля появились на свет 4 защитника Отечества

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В преддверии Дня защитника Отечества в Пензенском городском родильном доме появились на свет 11 малышей: 4 мальчика и 7 девочек.

«Примечательно, что в трех семьях родилось по четвертому ребенку, а в двух семьях - по третьему ребенку», - уточнили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Трое детей стали для своих пап и мам вторыми, еще трое - первенцами.

«Вот такая вот арифметика! В преддверии 23 Февраля поздравляем всех счастливых отцов новорожденных! Желаем семьям малышей и папам особенно крепкого здоровья и выдержки, процветания и мирного неба над головой!» - высказался главный врач роддома Денис Бочарников.

В 2023 году в Пензенской области органы ЗАГС зарегистрировали появление на свет 8 299 детей. Самым популярным именем у мальчиков стало Артем (410), у девочек - София (412). Среди редких - Белогор, Еремей, Космос, Жанна, Паулина и Сара.

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