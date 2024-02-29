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Общество

В Пензенской области подсчитали число жителей, родившихся 29 февраля

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День рождения раз в четыре года празднуют 0,05% жителей Пензенской области. Они появились на свет 29 февраля, в високосный год.

По данным ТФОМС региона, сейчас в Сурском крае проживает 526 человек, рожденных 29-го числа последнего зимнего месяца. Специалисты поздравили их с праздником и пожелали здоровья, успехов и неиссякаемого оптимизма.

По закону в свидетельстве о рождении ребенка, который появился на свет 29 февраля, нельзя указать другую дату. Как правило, такие люди в не високосные года отмечают праздник в любой подходящий день: 28-го числа или 1 марта.

Согласно нормативным актам для граждан, родившихся 29 февраля, при отсутствии такого числа в году днем достижения необходимого возраста считается 1 марта.

Исследователи определили, что вероятность родиться 29 февраля примерно 1 к 1 500.

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