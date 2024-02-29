29 февраля в Пензенской области первой родилась девочка

29.02.2024 | 11:57

В редкую дату, 29 февраля, в Пензенском регионе первой на свет появилась девочка. Это случилось в 3:45 в родильном доме на проспекте Победы в областном центре. Вес малышки - 3 кг 590 г.

Через полчаса, в 4:15, там же акушеры приняли еще одну девочку.

«А вот мальчик родился в родильном доме Кузнецкой центральной районной детской больницы. Он появился в 8 часов 50 минут. Его вес - 3 кг 318 граммов. Молодая 18-летняя женщина стала мамой впервые», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Всех родителей поздравили с пополнением в семье и предупредили, что в 2025 году «праздновать первый год жизни своих детишек придется либо 28 февраля, либо 1 марта, так как 29 февраля придется ждать еще четыре года».

По данным ТФОМС, в Пензенской области проживает 526 человек, рожденных 29-го числа последнего зимнего месяца. Это 0,05% от общей численности населения региона.