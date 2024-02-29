Сетевое издание|18+|Четверг|29 фев 2024|12:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

29 февраля в Пензенской области первой родилась девочка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В редкую дату, 29 февраля, в Пензенском регионе первой на свет появилась девочка. Это случилось в 3:45 в родильном доме на проспекте Победы в областном центре. Вес малышки - 3 кг 590 г.

Через полчаса, в 4:15, там же акушеры приняли еще одну девочку.

«А вот мальчик родился в родильном доме Кузнецкой центральной районной детской больницы. Он появился в 8 часов 50 минут. Его вес - 3 кг 318 граммов. Молодая 18-летняя женщина стала мамой впервые», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Всех родителей поздравили с пополнением в семье и предупредили, что в 2025 году «праздновать первый год жизни своих детишек придется либо 28 февраля, либо 1 марта, так как 29 февраля придется ждать еще четыре года».

По данным ТФОМС, в Пензенской области проживает 526 человек, рожденных 29-го числа последнего зимнего месяца. Это 0,05% от общей численности населения региона.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте