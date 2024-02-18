За год в Пензенской области умерло почти 18,5 тыс. человек

18.02.2024 | 10:13

В декабре в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 663 человек. Это на 72 меньше, чем за тот же месяц 2022-го (1 735). Такую информацию опубликовал Росстат.

В декабре в регионе родилось 664 малыша, что на 43 меньше, чем в 2022 году (707).

Естественная убыль населения составила 999 человек (1 028 - за декабрь 2022 года).

Всего за 2023 год в регионе умерло 18 357 человек (19 676 за 2022-й). Родилось 8 246 малышей (8 431).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - декабрь составил 6,6 на 1 000 населения (6,7 - показатель за январь - декабрь 2022-го). Коэффициент смертности - 14,8 (15,7).

На 1 января 2024-го в Пензенской области, по последним данным Росстата, проживало 1 млн 236 тыс. 737 человек. В их числе 851 тыс. 746 - городское население, 384 тыс. 991 - сельское. В среднем за 2023 год население в регионе составляло 1 млн 241 тыс. 637 человек.