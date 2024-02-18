Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 фев 2024|14:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За год в Пензенской области умерло почти 18,5 тыс. человек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В декабре в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 663 человек. Это на 72 меньше, чем за тот же месяц 2022-го (1 735). Такую информацию опубликовал Росстат.

В декабре в регионе родилось 664 малыша, что на 43 меньше, чем в 2022 году (707).

Естественная убыль населения составила 999 человек (1 028 - за декабрь 2022 года).

Всего за 2023 год в регионе умерло 18 357 человек (19 676 за 2022-й). Родилось 8 246 малышей (8 431).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - декабрь составил 6,6 на 1 000 населения (6,7 - показатель за январь - декабрь 2022-го). Коэффициент смертности - 14,8 (15,7).

На 1 января 2024-го в Пензенской области, по последним данным Росстата, проживало 1 млн 236 тыс. 737 человек. В их числе 851 тыс. 746 - городское население, 384 тыс. 991 - сельское. В среднем за 2023 год население в регионе составляло 1 млн 241 тыс. 637 человек.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте