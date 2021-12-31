В области побит очередной рекорд по числу выписанных после ковида

31.12.2021 | 13:12

В пятницу, 31 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 213 новых случаях коронавируса в регионе.

151 из них выявили в Пензе, 28 - в Пензенском районе, 23 - в Бессоновском, 5 - в городе Заречном, по 2 - в Сердобском и Шемышейском районах, по 1 - в Колышлейском и Лунинском.

30-го числа, по информации оперштаба, в области от коронавируса умерло 9 человек, 746 пациентов выписали. Это рекордный показатель, предыдущий максимум был зафиксирован накануне - 731.

За все время пандемии в регионе подтвердился 101 771 случай COVID-19, 83 193 инфицированных выздоровели, 4 630 ушли из жизни.