В области побит очередной рекорд по числу выписанных после ковида

В пятницу, 31 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 213 новых случаях коронавируса в регионе.
151 из них выявили в Пензе, 28 - в Пензенском районе, 23 - в Бессоновском, 5 - в городе Заречном, по 2 - в Сердобском и Шемышейском районах, по 1 - в Колышлейском и Лунинском.
30-го числа, по информации оперштаба, в области от коронавируса умерло 9 человек, 746 пациентов выписали. Это рекордный показатель, предыдущий максимум был зафиксирован накануне - 731.
За все время пандемии в регионе подтвердился 101 771 случай COVID-19, 83 193 инфицированных выздоровели, 4 630 ушли из жизни.
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78% взрослого населения ЕС полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в "Твиттере".
"Год назад во всей Европе стартовала вакцинация от ковида. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы. Мы благодарны медицинским работникам и работникам на передовой, которые берегли нас и наши сообщества в эти времена", — написала фон дер Ляйен.
Эти цифры в большинстве стран ЕС еще выше — там вакцинировано около 90% взрослых. В связи с этим уместно задать вопрос: а где результат?
Словно в ответ позавчера были зарегистрированы абсолютные максимумы по числу новых случаев ковида сразу в нескольких странах ЕС. В Британии зафиксировано почти 140 тыс. В больницах лежат 9,5 тыс. больных — максимум с марта.
Во Франции за день более 180 тыс. случаев, что в 15 раз (!) больше, чем в России, с учетом населения, и в 10 раз больше, чем было в России на пике месяц назад. Скорее всего, сюда вошли данные тестов, сделанных ранее, которые задержались из-за праздников, но цифры все равно впечатляют. Тем более что ранее на выходных данные тоже задерживались, но такого роста не было. Власти уже объявили об ужесточении ограничений.