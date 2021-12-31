Общество

В области побит очередной рекорд по числу выписанных после ковида

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В пятницу, 31 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 213 новых случаях коронавируса в регионе.

151 из них выявили в Пензе, 28 - в Пензенском районе, 23 - в Бессоновском, 5 - в городе Заречном, по 2 - в Сердобском и Шемышейском районах, по 1 - в Колышлейском и Лунинском.

30-го числа, по информации оперштаба, в области от коронавируса умерло 9 человек, 746 пациентов выписали. Это рекордный показатель, предыдущий максимум был зафиксирован накануне - 731.

За все время пандемии в регионе подтвердился 101 771 случай COVID-19, 83 193 инфицированных выздоровели, 4 630 ушли из жизни.

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Гость||

78% взрослого населения ЕС полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в "Твиттере".

"Год назад во всей Европе стартовала вакцинация от ковида. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы. Мы благодарны медицинским работникам и работникам на передовой, которые берегли нас и наши сообщества в эти времена", — написала фон дер Ляйен.

Эти цифры в большинстве стран ЕС еще выше — там вакцинировано около 90% взрослых. В связи с этим уместно задать вопрос: а где результат?

Словно в ответ позавчера были зарегистрированы абсолютные максимумы по числу новых случаев ковида сразу в нескольких странах ЕС. В Британии зафиксировано почти 140 тыс. В больницах лежат 9,5 тыс. больных — максимум с марта.

Во Франции за день более 180 тыс. случаев, что в 15 раз (!) больше, чем в России, с учетом населения, и в 10 раз больше, чем было в России на пике месяц назад. Скорее всего, сюда вошли данные тестов, сделанных ранее, которые задержались из-за праздников, но цифры все равно впечатляют. Тем более что ранее на выходных данные тоже задерживались, но такого роста не было. Власти уже объявили об ужесточении ограничений.

Гость||

Успокаивают всех перед новым годом,а после него опять навяляться на всех! Точно как после выборов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

30-го числа, по информации оперштаба, в области от коронавируса умерло 9 человек, 746 пациентов выписали. Это рекордный показатель,
Хочется верить, что в реанимации, ради рекордной выписки к Н.Г., кислород не отключали...

Гость||

Снижаем статистику!!! УРА!!! На благо глав районов, а в маленьких сёлах Нижнеломовского района лежат в больнице и лечатся дома от ковида полно людей! П,,,,,болы!

Гость||

А когда больше умерало связаных с ковидлой области до появления вакцинок или после?

Имя: Гость
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