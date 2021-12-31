Общество

Пензенским охотникам напомнили о безопасности

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Охрана объектов животного мира, в том числе краснокнижных, проверка численности охотничьего ресурса, цифровизация процесса предоставления услуг - только некоторые из задач, которые ставит перед собой минлесхоз на 2022 год. Параллельно в ведомстве подводят итоги уходящего 2021-го.

За истекший период на территории Пензенской области было выявлено и пресечено около 300 случаев нарушений охотничьего законодательства, возбуждено 10 уголовных дел.

«Взыскано с граждан порядка двух миллионов ущерба, причиненного объектам животного мира. Особое внимание охотников хотелось бы обратить на соблюдение техники безопасности при охоте. Зачастую охотники осуществляют транспортировку расчехленного заряженного оружия, что категорически запрещено и является грубым нарушением правил охоты», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

То же самое - пребывание в лесу в состоянии алкогольного опьянения с ружьем в руках. В праздничные дни такие преступления, к сожалению, не редкость. Между тем с 1 января нельзя вести отстрел некоторых обитателей пензенских лесов.

«31 декабря текущего года завершается охота на лося и косулю. По 28 февраля будет осуществляться охота на пушные виды и на кабана», - уточнил Денис Кисельманов.

Представителями минлесхоза регулярно проводятся рейды по охране животного мира, а в новогодние каникулы данная работа усилится. Будет налажено межведомственное взаимодействие охотуправления с сотрудниками правоохранительных органов и технадзора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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