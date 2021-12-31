Пензенских водителей предупредили о массовых проверках в праздники

31.12.2021 | 12:27

Пензенская Госавтоинспекция предупредила всех участников дорожного движения о массовых проверках, которые станет проводить во время праздников.

«Личный состав будет нацелен на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД.

Под грубыми нарушениями прежде всего подразумевается пьяное вождение, а также управление автомобилем без прав.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет. В случае совершения такого правонарушения повторно в течение года предусмотрена уже уголовная ответственность, максимальная санкция которой - лишение свободы сроком до 2 лет», - напомнили в ГИБДД.

Тех, кто заметил на дороге пьяного водителя, просят сообщать об этом по телефонам: 599-002, 599-003, 02.