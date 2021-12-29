Во дворе на улице Плеханова устроили детский праздник

29.12.2021 | 19:54

Привычную прогулку детворы у дома Дед Мороз со Снегурочкой превратили в праздник двора. С их появлением количество ребят, а заодно и родителей, стало стремительно расти. Люди не могли пройти мимо такого веселья.

Как выяснилось, Дед Мороз, несмотря на свой почтенный возраст, неплохой танцор. Да и детям с таким старцем точно не замерзнуть, чего нельзя сказать об их родителях.

Провели и любимый конкурс всех новогодних праздников - танцевальную битву девочек против мальчиков.

«Очень нравится! Веселый праздник! Танцы и игры!» - с восхищением отметили юные пензячки.

«Они хуже танцуют, чем мы», - посмеялся мальчик.

Сказка во дворе домов № 16 и 18 на улице Плеханова ожила благодаря стараниям самих местных жителей, которые обратились с просьбой устроить им праздник двора в Ленинскую администрацию. И там - совместно с домом молодежи «Юность» - поддержали их инициативу.