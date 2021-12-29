Вадим Супиков поздравил с Новым годом восьмерых фронтовиков

29.12.2021 | 09:30

Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков присоединился к акции партии «Единая Россия» «С Новым годом, ветеран!».

Вадим Супиков навестил восьмерых участников Великой Отечественной войны, проживающих в Железнодорожном районе Пензы, вручил им памятные подарки и продуктовые наборы от регионального отделения партии, а также пообщался с родственниками и взял на контроль их обращения.

«Акция «С Новым годом, ветеран!» стала традиционной и проходит в нашем регионе уже второй год. С заботой о старшем поколении и соблюдением санитарных требований продуктовые наборы будут доставлены каждому фронтовику», - отметил Вадим Супиков.