Общество

В областной детской больнице начали печатать наручные браслеты

Печать

В пензенской областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова начали использовать идентификационные наручные браслеты.

В первую очередь нововведение предназначено для маленьких пациентов, которые поступают без сопровождения родителей, невербальных или же для тех, чья личность не установлена.

«Ежегодно в мире регистрируется большое количество ошибок, связанных с неправильной идентификацией личности: от серьезных, приводящих к смерти или утрате органа, до менее значительных, но приводящих к длительной потере здоровья, удлинению госпитализации, увеличению финансовых расходов как самого пациента, так и системы здравоохранения», - отметили в пресс-службе минздрава региона.

С подобной проблемой сталкиваются и детские стационары, работающие в режиме экстренной и неотложной помощи. Печать идентификационных браслетов решит ее.

«Специализированное устройство Zebra ZD510-HC сопряженно с медицинской информационной системой больницы и делает процесс идентификации простым и надежным», - пояснили в минздраве.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

регистрируется большое количество ошибок, связанных с неправильной идентификацией личности: от серьезных, приводящих к смерти или утрате органа, до менее значительных, но приводящих к длительной потере здоровья, удлинению госпитализации, увеличению финансовых расходов как самого пациента, так и системы здравоохранения
Никогда ранее про такие проблемы в детской больнице не сообщали. Вот это да.

Гость||

Как уголовников помечают, на шею ещё повесьте браслет, дурни

Гость||

Совсем там профнепригодный работают, что детей путают?

Имя: Гость
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