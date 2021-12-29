В областной детской больнице начали печатать наручные браслеты

В пензенской областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова начали использовать идентификационные наручные браслеты.
В первую очередь нововведение предназначено для маленьких пациентов, которые поступают без сопровождения родителей, невербальных или же для тех, чья личность не установлена.
«Ежегодно в мире регистрируется большое количество ошибок, связанных с неправильной идентификацией личности: от серьезных, приводящих к смерти или утрате органа, до менее значительных, но приводящих к длительной потере здоровья, удлинению госпитализации, увеличению финансовых расходов как самого пациента, так и системы здравоохранения», - отметили в пресс-службе минздрава региона.
С подобной проблемой сталкиваются и детские стационары, работающие в режиме экстренной и неотложной помощи. Печать идентификационных браслетов решит ее.
«Специализированное устройство Zebra ZD510-HC сопряженно с медицинской информационной системой больницы и делает процесс идентификации простым и надежным», - пояснили в минздраве.
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penzainform.ru писал(a):Никогда ранее про такие проблемы в детской больнице не сообщали. Вот это да.