В областной детской больнице начали печатать наручные браслеты

29.12.2021 | 12:32

В пензенской областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова начали использовать идентификационные наручные браслеты.

В первую очередь нововведение предназначено для маленьких пациентов, которые поступают без сопровождения родителей, невербальных или же для тех, чья личность не установлена.

«Ежегодно в мире регистрируется большое количество ошибок, связанных с неправильной идентификацией личности: от серьезных, приводящих к смерти или утрате органа, до менее значительных, но приводящих к длительной потере здоровья, удлинению госпитализации, увеличению финансовых расходов как самого пациента, так и системы здравоохранения», - отметили в пресс-службе минздрава региона.

С подобной проблемой сталкиваются и детские стационары, работающие в режиме экстренной и неотложной помощи. Печать идентификационных браслетов решит ее.

«Специализированное устройство Zebra ZD510-HC сопряженно с медицинской информационной системой больницы и делает процесс идентификации простым и надежным», - пояснили в минздраве.