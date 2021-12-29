Рафик Ибрагимов получил награду за заслуги перед областью

29.12.2021 | 16:47

В Пензе прошла церемония вручения государственных и региональных наград. Губернатор Олег Мельниченко вручил медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» генеральному директору строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову.

Такая награда вручается за особые заслуги в труде и активную общественную деятельность.

Рафик Ибрагимов - заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области, кавалер обеих степеней ордена «За заслуги перед Пензенской областью». Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит дома и социальные объекты в регионе и за его пределами.

Всем награжденным губернатор объявил благодарность, отметив, что гордится достижениями земляков и их вкладом в развитие Сурского края.