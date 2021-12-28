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Общество

Вадим Супиков организовал новогоднюю елку на ГПЗ-24

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По просьбам избирателей в микрорайоне ГПЗ-24 вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков организовал традиционное новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вадим Супиков поздравил жителей с наступающими праздниками - Новым Годом и Рождеством Христовым - и поблагодарил их за совместную работу и участие в общественно-политических процессах.

«В этом году в сквере «Семейный» мы провели работы по благоустройству территории, высадке деревьев, обустройству мест отдыха, установили спортивную площадку. Приятно видеть, что сквер стал любимым местом семейного отдыха, где и детям, и взрослым есть где заняться спортом, поиграть, пообщаться»,- сказал парламентарий.

Традиции проведения массовых мероприятий в сквере «Семейный» будут продолжены.

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