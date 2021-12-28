В Пензенской области выявили 273 новых случая коронавируса

Во вторник, 28 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 273 новых случаях коронавируса в регионе.
209 из инфицированных - жители Пензы, 5 - Заречного, остальные - районов области: 30 - Пензенского, 17 - Бессоновского, по 4 - Сердобского и Кузнецкого, 2 - Ленинского, по 1 - Никольского и Пачелмского.
Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 11 человек, общее число скончавшихся достигло 4 598. За минувшие сутки из больниц выписались 684 пациента, за все время пандемии выздоровели 81 068.
Суммарное количество подтвержденных случаев инфицирования - 101 060.
20 декабря зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев назвал Пензу, Пензенский и Бессоновский районы местами с настораживающей ситуацией по ковиду.
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