В Пензенской области выявили 273 новых случая коронавируса

28.12.2021 | 13:27

Во вторник, 28 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 273 новых случаях коронавируса в регионе.

209 из инфицированных - жители Пензы, 5 - Заречного, остальные - районов области: 30 - Пензенского, 17 - Бессоновского, по 4 - Сердобского и Кузнецкого, 2 - Ленинского, по 1 - Никольского и Пачелмского.

Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 11 человек, общее число скончавшихся достигло 4 598. За минувшие сутки из больниц выписались 684 пациента, за все время пандемии выздоровели 81 068.

Суммарное количество подтвержденных случаев инфицирования - 101 060.

20 декабря зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев назвал Пензу, Пензенский и Бессоновский районы местами с настораживающей ситуацией по ковиду.