Общество

Перечислены населенные пункты с настораживающей ситуацией по ковиду

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области стабилизировалась, но «на достаточно высоких цифрах». Об этом сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

«За весь период регистрации ковида выявлен 98 381 случай, из них за 2021 год - 72 333. Это говорит о том, что основная заболеваемость шла у нас в 2021 году», - подчеркнул он.

Чиновник проинформировал, что за предыдущие сутки было зафиксировано 309 случаев.

«Да, это тенденция к снижению, но уровень заболеваемости достаточно высокий. Настораживает, что у нас высокая регистрация по Пензе (за сутки 207), Пензенскому и Бессоновскому районам», - отметил Вячеслав Космачев.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 4 510 человек, 75 542 жителя региона выздоровели.

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Гость||

Мы на платЕ?)

Гость||

ДАВНО ПЛАТИМ...

Гость||

ЖИЗНЯ

Гость||

Платим жизнями!!!

Гость||

По ковидЕ

Гость||

А когда плато будет?

Гость||

Ни газовых камер, ни массовых боен.

Уколы, таблетки, еда...

Когда обыватель – и сыт, и спокоен, –

Он молча идёт в никуда.

Родные прекрасно хоронят друг друга.

И сами друг друга гнобят.

Цела и чиста остаётся округа...

В беззвучном режиме набат.

Всё тихо и мирно. Всё мирно и тихо.

Идёт геноцид втихаря...

Спустили с цепи одноглазое лихо.

И лижут ему прохоря.

Бывают накладки. Случаются ляпы.

Но СМИ полируют углы...

Рабы добровольно напялили кляпы.

И жаждут хозяйской иглы.

Звучит поначалу немного зловеще –

Аж можно запачкать испод! –

Но все эти люди – давно уже вещи

В руках инфернальных господ.

А тот, кто хоть как-то ещё адекватен,

И мыслит продолжить борьбу, –

Получит от ближних своих и от гадин

Путёвку на отдых в гробу.

Здесь каждый пособник системы – убийца.

И вряд ли уже человек...

Кому не дано в эти дни пробудиться –

Едва ли проснётся вовек.

В. Щепетков

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