Перечислены населенные пункты с настораживающей ситуацией по ковиду

20.12.2021 | 09:04

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области стабилизировалась, но «на достаточно высоких цифрах». Об этом сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

«За весь период регистрации ковида выявлен 98 381 случай, из них за 2021 год - 72 333. Это говорит о том, что основная заболеваемость шла у нас в 2021 году», - подчеркнул он.

Чиновник проинформировал, что за предыдущие сутки было зафиксировано 309 случаев.

«Да, это тенденция к снижению, но уровень заболеваемости достаточно высокий. Настораживает, что у нас высокая регистрация по Пензе (за сутки 207), Пензенскому и Бессоновскому районам», - отметил Вячеслав Космачев.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 4 510 человек, 75 542 жителя региона выздоровели.