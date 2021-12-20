Перечислены населенные пункты с настораживающей ситуацией по ковиду

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области стабилизировалась, но «на достаточно высоких цифрах». Об этом сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.
«За весь период регистрации ковида выявлен 98 381 случай, из них за 2021 год - 72 333. Это говорит о том, что основная заболеваемость шла у нас в 2021 году», - подчеркнул он.
Чиновник проинформировал, что за предыдущие сутки было зафиксировано 309 случаев.
«Да, это тенденция к снижению, но уровень заболеваемости достаточно высокий. Настораживает, что у нас высокая регистрация по Пензе (за сутки 207), Пензенскому и Бессоновскому районам», - отметил Вячеслав Космачев.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 4 510 человек, 75 542 жителя региона выздоровели.
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