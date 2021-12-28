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Общество

Стало известно, как автомобиль попал в траншею на ул. Минской

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В ресурсоснабжающей организации прокомментировали ДТП на улице Минской в Пензе, случившееся утром во вторник, 28 декабря.

Во дворе дома № 24 автомобиль Audi в присутствии владельца съехал за ограждение места проведения капитального ремонта тепловых сетей, так как машина не была поставлена на ручник.

В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ресурсоснабжающей организации оказывают необходимую помощь владельцу транспортного средства при поднятии автомобиля из траншеи.

«Обращаем внимание, что работы по замене коммуникаций велись с соблюдением техники безопасности, на месте проведения работ были выставлены все необходимые ограждения и предупреждающие знаки. Напоминаем и о технике безопасности вблизи энергообъектов.

В случае обнаружения парения из-под земли или утечки, незакрытого или поврежденного люка тепловой камеры ни в коем случае не приближайтесь к этому месту и не паркуйте рядом машину. О данных фактах необходимо сообщить по телефонам диспетчерской службы тепловых сетей 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00 (круглосуточно) или в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05», - обратились к горожанам тепловики.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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