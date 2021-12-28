На ул. Минской утро водителя Audi началось в траншее

28.12.2021 | 09:41

Во вторник, 28 декабря, на улице Минской в Пензе произошло нестандартное ДТП. В вырытую ремонтниками глубокую траншею угодила легковушка.

Кадры с последствиями инцидента появились в группе пензенских автолюбителей соцсети Instagram и в чате водителей мессенджера Viber.

На снимках - Audi, которая оказалась в яме рядом с дорогой. Автомобиль стоит практически вертикально, передняя часть полностью в траншее.

«Утро началось не с кофе», - прокомментировал фото автор, отметив, что ДТП случилось у дома № 24 по Минской.

Местные жители пояснили, что специалисты раскопали, натянули ленту и сетку, от ветра все слетело. По их словам, траншее уже больше двух недель.

«У нас все хорошо, вы чего? Тратимся на памятники, проводим встречи разные. Ну а что мы? Скоро начнем сами все ремонтировать, им же некогда», - высказалась пензячка.

Фото 1 instagram.com/sova_penza_avto, фото 2 invite.viber.com, Чат водителей Пензы.