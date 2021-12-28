Сетевое издание|18+|Вторник|28 дек 2021|11:22
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Глас народа

На ул. Минской утро водителя Audi началось в траншее

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Во вторник, 28 декабря, на улице Минской в Пензе произошло нестандартное ДТП. В вырытую ремонтниками глубокую траншею угодила легковушка.

Кадры с последствиями инцидента появились в группе пензенских автолюбителей соцсети Instagram и в чате водителей мессенджера Viber.

На снимках - Audi, которая оказалась в яме рядом с дорогой. Автомобиль стоит практически вертикально, передняя часть полностью в траншее.

«Утро началось не с кофе», - прокомментировал фото автор, отметив, что ДТП случилось у дома № 24 по Минской.

Местные жители пояснили, что специалисты раскопали, натянули ленту и сетку, от ветра все слетело. По их словам, траншее уже больше двух недель.

«У нас все хорошо, вы чего? Тратимся на памятники, проводим встречи разные. Ну а что мы? Скоро начнем сами все ремонтировать, им же некогда», - высказалась пензячка.

Фото 1 instagram.com/sova_penza_avto, фото 2 invite.viber.com, Чат водителей Пензы.

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Гость||

на строителей в суд, хоть ремонт окупится...

Гость||

Сейчас сама пора ремонтных работ.

Гость||

Продается ауди 80. С автозапуском. Состояние идеальное.

Гость||

Гость писал(a):

Продается ауди 80. С автозапуском. Состояние идеальное.
Самовывоз.

Гость||

Колхозный автозапуск, забыл снять с передачи

Гость||

А что за кровища на фото?

Гость||

Вовремя канаву вырыли. А то стену помял бы.

Гость||

Там чьи то яйца лежали

Гость||

Не оправдывая безобразия канавокопателей, скажу, что некоторым автовладельцам уже лень сесть в машину, запустить двигатель и прогреть мотор. Они это делают с дивана. В данном случае это, видимо, сыграло злую шутку.

Имя: Гость
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