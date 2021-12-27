«Ростелеком» охватил оптикой села в Пензенской области

27.12.2021 | 14:58

«Ростелеком» и правительство Пензенской области запустили в эксплуатацию оптическую сеть в селах Новая Пятина, Кривозерье и Кривошеевка Нижнеломовского района.

Теперь 372 домовладельца могут подключить цифровые сервисы на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей высокую скорость передачи данных.

Специалисты компании проложили более 10 км оптики и протянули распределительную кабельную сеть на улицах частного сектора. В декабре услугами начали пользоваться первые клиенты.

«Для строительства сети из регионального бюджета были выделены субсидии, покрывшие половину затрат на прокладку линий. Совместные проекты позволяют быстрее охватить цифровыми сервисами жителей сельской местности. Скоростной интернет дает сельчанам массу возможностей: учиться онлайн, удаленно работать, заниматься хобби», - отметил заместитель председателя правительства области Алексей Костин.

«При строительстве оптических сетей в Новой Пятине, Кривозерье и Кривошеевке мы выступили не только как соинвесторы, но и взяли на себя весь комплекс работ: привлекли проектировщиков, инженеров и вендоров. Современные линии связи проложены в рекордно короткие сроки - с ноября по декабрь. Надеемся на продолжение сотрудничества с региональным правительством в новом году», - добавил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

«В Новой Пятине проживают более 200 человек, и многие жители уже привыкли пользоваться современными гаджетами для выхода в Сеть. Быстрый интернет необходим, чтобы оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки в онлайн-магазине, слушать музыку, общаться с близкими. С новыми технологиями наша жизнь станет более комфортной», - прокомментировала глава администрации Новопятинского сельсовета Людмила Пустовалова.

Жители частного сектора могут подключить пакет услуг с доступом к интернету на скорости до 500 Мбит/с, видеонаблюдение, эфирные и тематические каналы интерактивного телевидения Wink. Легко активировать бесплатную опцию «Мультискрин», чтобы смотреть любимые телепередачи и фильмы не только по телевизору, но и на мобильных устройствах.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по единому бесплатному номеру 8-800-100-08-00 и на сайте компании penza.rt.ru.