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Общество

В Пензе скоординировали работу служб по уборке улиц от снега

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В воскресенье, 26 декабря, в администрации Пензы прошло совещание, посвященное координации работы городских служб.

В ночь на 26-е число улицы областного центра от снега очищали 97 спецмашин: 38 комбинированных, 22 самосвала, 9 тракторных щеток, 5 пескоразбрасывателей, а также погрузчики, грейдеры, малогабаритная техника.

Специалисты израсходовали 222,7 тонны песко-соляной смеси и 97 тонн галита.

Днем 26 декабря борьба с последствиями снегопада продолжится. В настоящий момент в городе работают 93 единицы спецтехники и 102 человека.

«Вывоз снежных масс осуществляется с улиц Кирова, Терновского, 6-го проезда Пестеля, путепроводов на улицах Беляева и Гагарина, Привокзальной площади», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Мэр Александр Басенко нацелил дорожные службы на восстановление ширины магистралей в городе, очистку съездов с них на второстепенные дороги, заездов во дворы, оказавшихся перекрытыми сугробами после прохода техники по основным улицам.

Дорожники уберут снег с осевой линии проезжей части, остановочных павильонов и заездных карманов к ним.

«За выходной день при помощи малогабаритной техники планируется очистить подходы к школам, детским садам, больницам», - добавили в мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

То есть до этого они работали кто во что горазд?Никакой координации не было?

Гость||

красиво рассуждают,ох.......

Гость||

Никто ничего не чистит и не убирает.

Имя: Гость
Комментарий:

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