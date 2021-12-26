К Дню спасателя расширили выставку портретов в здании ГУ МЧС по области

26.12.2021 | 20:00

Подарок к профессиональному празднику пензенским спасателям преподнес художник Сергей Чередов. Он написал портреты сотрудников, которые стоят на страже безопасности жителей региона.

Автор полотен не первый год сотрудничает с коллективом ГУ МЧС, знает в лицо тех, кто укрощает огненную стихию, предупреждает о подстерегающей опасности на водных объектах, выручает из беды.

«Есть такой лозунг: «Мы первыми приходим на помощь». Это не просто слова, это глубоко продуманные вещи в душе каждого человека, который работает в МЧС», - высказался художник.

Этот год, как и предыдущие, для спасателей был непростым. За истекший период 2021-го они ликвидировали пожары, их случилось более восьми тысяч. Коллектив МЧС оказывает помощь коллегам из силовых ведомств, проводит профилактическую работу с населением.

Выставка портретов людей в погонах в холле здания главного управления МЧС по области уже стала постоянной. К праздникам добавляются новые лица. Например, начальника пресс-службы Анны Шупиловой.

«Она действительно является лицом нашего главного управления, освещая все новости, которые есть на территории Пензенской новости, в рамках обеспечения и безопасности людей на водных объектах, и пожарной безопасности», - пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам области Сергей Петрунин.

Как обычно, в свой профессиональный праздник спасатели на боевом посту. Принимают поздравления.

«Хотел бы пожелать не снижать тех темпов, которые достиг коллектив. И в новом году чтобы все были живы и здоровы. И чтобы коллектив всегда приумножался. С наступающим Новым годом и Рождеством! И конечно же, с Днем спасателя», - поздравил ветеран ГУ МЧС России по области Сергей Козлов.