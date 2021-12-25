В Пензе подвели итоги творческого конкурса по пожарной тематике

25.12.2021 | 21:00

Во второй раз школьника Илью Селезнева из Сосновоборского района отметило жюри всероссийского конкурса художественного творчества по пожарной тематике «Неопалимая купина». В 2020 году он занял первое место, в этом - третье. В новой работе (панно) решил отобразить древний деревянный город.

«Работа сложная, 12 слоев, каждый слой надо было подгонять, несколько раз переделывал - были несовпадения слоев. Он старательный», - отметил учитель Ильи Селезнева Дмитрий Пивоваров.

«Самое сложное - пожарный. В нем много деталей, отделка тоже сложная», - рассказал победитель и призер конкурса «Неопалимая купина» Илья Селезнев.

«Трудно проявлять креатив в теме пожарной безопасности. Честно говоря, и оргкомитет, и жюри из Москвы удивлены, насколько в Пензенской области творческие педагоги и дети - всегда чем-то новеньким, интересным удивляют», - сообщила начальник отдела Пензенского отделения ВДПО Ирина Егорова.

За художественное творчество пензенские участники отмечены тремя победами и тремя призовыми местами. Отличились они и в литературном конкурсе. А брат с сестрой Николай и Анна Буэль, кадеты школы № 70, стали лучшими в первой пожарной онлайн-викторине.

«Хорошая тема, важная для всех. Было бы плохо, если бы о ней никто не знал», - прокомментировал победитель.

В этом уверены и сотрудники МЧС, пришедшие поздравить финалистов всероссийского конкурса. Благодаря ему противопожарная грамотность среди школьников растет с каждым годом.