В Пензе госпитализированных с обморожениями стало больше

23.12.2021 | 18:45

В ожоговом отделении жаркая пора. 70% пациентов, поступивших в учреждение здравоохранения за последние несколько суток, - люди с серьезными обморожениями. В некоторых районах региона ночью температура воздуха достигала -30 °С. Количество тех, кто получил термические повреждения, увеличилось в несколько раз.

«Это II, III и IV степени. С I степенью - амбулаторное лечение в поликлинике, когда не требуется инфузионная терапия, спазмолитическая или другая. Все остальное - это госпитализация, инфузионная терапия, лечение достаточно серьезное», - рассказала врач ожогового отделения областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Екатерина Милютина.

Большинство госпитализированных получили травмы в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное притупляет чувствительность, поэтому некоторые обращаются к врачу слишком поздно, и это главная ошибка. Каждый второй пациент с серьезным обморожением, который вовремя не попросил помощи медиков, в результате лишается поврежденной конечности.

«IV степень обморожения, например, - показание к оперативному лечению. Как правило, это ампутация: в лучшем случае - пальцев или части пальцев, в худшем - части конечностей», - пояснила Екатерина Милютина.

В морозы под угрозой все. В 2021 году в ожоговое отделение с подобными травмами уже поступали дети. Повреждения несерьезные, тем не менее помощь медиков юным пензенцам понадобилась.

«Всякое может быть - и неосторожность родителей, и, скажем так, если подростки, то подростковые вопросы какие-то могут быть. Но это достаточно редкий случай», - отметила врач.

Мощный атлантический циклон, который пришел в регион в начале недели, постепенно отступает. В области господствует сибирский антициклон, который несет ледяной воздух.

«Предстоящая ночь еще будет ясной, холодной, -23...-27 °С, но на западе уже к утру температура воздуха поднимется до -18 °С. Местами пройдет небольшой снег. Завтра днем начнется адвекция тепла, температура ожидается от -14 °С до -16 °С», - сообщила начальник Пензенского гидрометцентра Валентина Неворотова.

Уже ближе к концу недели в область придут снегопады и незначительное потепление.