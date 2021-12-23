В Кузнецке и Заречном готовят открытые катки

23.12.2021 | 09:33

В среду, 22 декабря, в Кузнецке залили первый каток. Он расположен на улице Победы, 62, в Южном микрорайоне.

В ближайшие дни ледовые площадки будут обустроены и в других районах: на улице Заречной, Кустарной площади, стадионе «Рубин» и ФОКОТе в Западном микрорайоне.

Кроме того, кузнечане по-прежнему могут воспользоваться ледовым катком «Арена», сообщили в пресс-службе администрации города.

В Заречном тоже готовят места для любителей катания на коньках и лыжного бега. Планируется, что в пятницу, 24 декабря, начнет функционировать бесплатный каток на Центральном стадионе. Там наращивают снежную подушку, заливают и выравнивают покрытие.

Каток в Заречном будет доступен со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. В это же время станут включать музыкальное сопровождение, а с наступлением темноты - освещение.

«Прокат коньков находится в подтрибунном помещении Центрального стадиона. Стоимость по сравнению с прошлым годом не изменилась: 60 рублей за час проката, 80 рублей - за два. Каток не будет работать 4 и 8 января», - сообщает портал «Зарпресса».

Кроме того, для зареченских лыжников готовят трассу, однако классическую лыжню нарежут только после большого снегопада. Лыжная база находится на улице Зеленой, 12а, и работает с 10:00 до 18:00 (кроме понедельника), выдача лыж в прокат - до 16:00. Стоимость - 80 рублей за 4 часа.

31 декабря прокат работает до 15:00, 1 января - с 12:00 до 17:00. График работы в другие праздничные дни можно уточнить по телефону 60-18-07.

В Пензе сезонную ледовую площадку готовят на набережной Суры. На ней будет звучать музыка, по вечерам каток станут освещать. По предварительной информации, стоимость проката коньков составит 200 рублей, вход на площадку со своим спортинвентарем обойдется в 100 рублей.