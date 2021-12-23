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Общество

АО «Арбековское» приглашает жителей МКД на праздники

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В субботу, 25 декабря, АО «Арбековское», в управлении которого находится 141 многоквартирный дом, организует для жителей праздничные мероприятия.

Во дворах домов, где будут проходить новогодние гулянья, установлены и наряжены живые елки.

На мероприятии будут профессиональный ведущий и диджей с музыкой. Чтобы гостям не пришлось скучать, подготовлено множество развлечений, конкурсов, танцев и многое другое.

Праздник не обойдется и без главных символов Нового года - Деда Мороза и Снегурочки.

Принять в нем участие смогут не только жители дворов, которые выбраны для проведения елок, но и все желающие.

АО «Арбековское» периодически проводит массовые мероприятия. Хорошей традицией стали праздники, посвященные встрече Нового года. Это помогает создать отличное настроение и детям и взрослым. Мероприятия сближают жителей и в дальнейшем положительно влияют на решение многих вопросов в доме.

АО «Арбековское» приглашает всех на праздник. 25 декабря мероприятия пройдут во дворах следующих домов: в 10:00 - на улице Аустрина, 180, в 11:30 - на Ладожской, 115, в 13:00 - на проспекте Строителей, 33, в 14:30 - на проспекте Победы, 140.

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