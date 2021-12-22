В Госдуме обсудили кадровый вопрос на предприятиях ОПК

22.12.2021 | 10:49

В Госдуме состоялось совместное заседание экспертного совета по авиационной промышленности при комитете ГД по промышленности и торговле, а также комитетов по авиационной промышленности и по развитию фундаментальной науки и подготовке кадров Союза машиностроителей России.

В заседании, которое прошло под руководством председателя комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, приняли участие: председатель экспертного совета по авиационной промышленности и комитета по авиационной промышленности Юрий Слюсарь, председатель комитета по развитию фундаментальной науки и подготовке кадров, академик РАН Михаил Погосян, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова и др.

В своем приветственном слове Владимир Гутенев отметил, что при сложившейся ситуации на рынке труда необходимо сосредоточить усилия на обеспечении достойного конкурентоспособного уровня заработных плат.

«Мы должны понимать, что обеспечение кадрами в первую очередь зависит от того, кто поступает в вузы, на какие программы, кого мы выпускаем и как мы удерживаем потом этих людей на предприятиях. Мы можем обсуждать разные способы решения проблем развития кадрового потенциала, но ключевой из них - достойный уровень оплаты труда. Чтобы быть конкурентоспособными, на предприятиях ОПК средняя зарплата должна быть на уровне 110% от средней в субъекте, где размещено производство», - отметил руководитель комитета по промышленности и торговле.

Председатель экспертного совета по авиационной промышленности Юрий Слюсарь считает, что кадровый вопрос будет нарастать, и не исключает, что без адекватного ответа он может стать препятствием для стабильного развития отрасли. Он отметил: вопрос не только в количественных, но и в качественных изменениях кадрового состава: «Допустим, двести человек ушло с предприятия, другие двести человек поступили на работу. Но какие люди ушли и какие пришли - это ведь тоже очень важно. Просто по учетно-количественным характеристикам мы не поймем глобальность и тревожность событий, которые наблюдаем. Ситуация непростая и требует нашей реакции».

Председатель комитета по развитию фундаментальной науки и подготовке кадров СоюзМаша Михаил Погосян рассказал о запуске цифровой кадровой платформы на базе МАИ в рамках реализации программы развития университета, который является участником проекта «Приоритет-2030». Платформа предполагает полноценное партнерство вузов и предприятий на всех этапах кадрового обеспечения.

«Сегодня не только в аэрокосмической, но и в других отраслях существует большой разрыв между реальными кадровыми потребностями и предложениями на рынке труда. Для того чтобы работодателю более четко сформулировать запрос, необходимо грамотно задать квалификационные требования. Это должна быть тесная совместная работа университета и индустрии, которая позволит готовить специалистов под реальные задачи производства», - отметил ректор МАИ.