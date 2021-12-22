Общество

Школьница из Пензы рассказала всей России о селе Нижний Шкафт

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Историю села Нижний Шкафт Пензенской области рассказали на всероссийском конкурсе. Свою исследовательскую работу представляли в столице ученица школы № 40 Кира Мизюрина и ее педагог Жанна Чушкина. Для них это стало хорошим поводом поведать о своей малой родине и привлечь внимание к культурному наследию. Тема - заброшенная усадьба Шуваловых, которая была разорена после революции.

«Когда я была в таком же возрасте, как и Кира, мне было очень интересно гулять по этим старым развалинам. Я очень обрадовалась, когда Кира ко мне подошла и сказала: «А что там такого интересного? Чем интересна эта усадьба?» - отметила учитель начальных классов школы № 40 г. Пензы Жанна Чушкина.

С этих вопросов началась кропотливая работа. Четверокласснице предстояло узнать о подземельях, «хрустальной комнате», утонувшей карете и других тайнах села. Также Кира и ее учительница составили маршрутный лист для экскурсии по Нижнему Шкафту. Члены жюри оценили исследование и присудили призовое место. Для школьницы серьезное выступление стало первым в жизни.

«Было страшно. Радость, удивление вообще, что я получила второе место», - призналась ученица школы № 40 г. Пензы Кира Мизюрина.

Теперь девочка готовится к новому конкурсу, а в апреле представит работу на пензенском слете краеведов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Молодцы! Так держать!

Гость||

Чтож она умолчала как там все Пьют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказали на всероссийском конкурсе. Свою исследовательскую работу представляли в столице
Што опять за "конкурс"? Коих развелось как собак нерезаных?

Собрать деньги, устроить междусобойчик, и разъехаться?

Бал невест, прости господи

Имя: Гость
Комментарий:

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