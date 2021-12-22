Школьница из Пензы рассказала всей России о селе Нижний Шкафт

22.12.2021 | 20:47

Историю села Нижний Шкафт Пензенской области рассказали на всероссийском конкурсе. Свою исследовательскую работу представляли в столице ученица школы № 40 Кира Мизюрина и ее педагог Жанна Чушкина. Для них это стало хорошим поводом поведать о своей малой родине и привлечь внимание к культурному наследию. Тема - заброшенная усадьба Шуваловых, которая была разорена после революции.

«Когда я была в таком же возрасте, как и Кира, мне было очень интересно гулять по этим старым развалинам. Я очень обрадовалась, когда Кира ко мне подошла и сказала: «А что там такого интересного? Чем интересна эта усадьба?» - отметила учитель начальных классов школы № 40 г. Пензы Жанна Чушкина.

С этих вопросов началась кропотливая работа. Четверокласснице предстояло узнать о подземельях, «хрустальной комнате», утонувшей карете и других тайнах села. Также Кира и ее учительница составили маршрутный лист для экскурсии по Нижнему Шкафту. Члены жюри оценили исследование и присудили призовое место. Для школьницы серьезное выступление стало первым в жизни.

«Было страшно. Радость, удивление вообще, что я получила второе место», - призналась ученица школы № 40 г. Пензы Кира Мизюрина.

Теперь девочка готовится к новому конкурсу, а в апреле представит работу на пензенском слете краеведов.