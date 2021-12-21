В Пензе придумали, чем занять детей в зимние каникулы

21.12.2021 | 09:08

В понедельник, 20 декабря, в администрации Пензы обсудили план мероприятий на период зимних каникул для детей, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета.

Так, в рамках проекта «Детский спорт» на 13 хоккейных площадках с ребятами будут заниматься дворовые тренеры.

В молодежном центре «Юность» планируют провести 29 праздничных мероприятий. В драмтеатре на новогоднее представление пригласят 600 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, там гостям вручат сладкие подарки.

«Для детей, состоящих на профилактическом учете, определены дни бесплатных посещений культурных и спортивных сооружений в зимние каникулы», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Уточняется, что уже разработаны графики посещения в дни новогодних каникул семей из группы риска, а также мест массового отдыха подростков.