В Кузнецке мебельщикам пригрозили «дубиной» в виде штрафов

21.12.2021 | 09:01

В Кузнецке после жалоб на сжигание отходов мебельного производства возобновят вечерний и ночной мониторинг предприятий. Соответствующее поручение дал во время планерки в понедельник, 20 декабря, глава городской администрации Сергей Златогорский.

«Сегодня у нас целый день жгут мебельные отходы. Ужасно пахнет жженными проводами, пластиком. Жилые дома рядом все в дыму. Вокруг стоит смог. Невозможно дышать, открыть окна», - написал один из жителей Кузнецка в местном сообществе во «ВКонтакте».

Мэр поручил сотрудникам администрации договориться с представителями МЧС и провести совместные проверки.

«И есть такая интересная организация, называется Росприроднадзор. Они воспитывают лучше любых пожарных. У них штрафы такие, что штаны слетят. С ними тоже надо контакт восстановить и договориться, как мы можем использовать эту дубину для воспитания тех, кто где-то что-то не понимает. Одного-второго воспитают, остальные включат мозги», - резюмировал Сергей Златогорский.