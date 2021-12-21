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Общество

В Кузнецке мебельщикам пригрозили «дубиной» в виде штрафов

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В Кузнецке после жалоб на сжигание отходов мебельного производства возобновят вечерний и ночной мониторинг предприятий. Соответствующее поручение дал во время планерки в понедельник, 20 декабря, глава городской администрации Сергей Златогорский.

«Сегодня у нас целый день жгут мебельные отходы. Ужасно пахнет жженными проводами, пластиком. Жилые дома рядом все в дыму. Вокруг стоит смог. Невозможно дышать, открыть окна», - написал один из жителей Кузнецка в местном сообществе во «ВКонтакте».

Мэр поручил сотрудникам администрации договориться с представителями МЧС и провести совместные проверки.

«И есть такая интересная организация, называется Росприроднадзор. Они воспитывают лучше любых пожарных. У них штрафы такие, что штаны слетят. С ними тоже надо контакт восстановить и договориться, как мы можем использовать эту дубину для воспитания тех, кто где-то что-то не понимает. Одного-второго воспитают, остальные включат мозги», - резюмировал Сергей Златогорский.

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Гость||

Весь мир борется за экологию,вторичную переработку,а в это время в Кузнецке некоторые товарищи плюют на экологию.Это преступно!!! Так дальше жить нельзя!!!

Гость||

Льзя...

Гость||

Штраф влупят - увидят, как "льзя".

Имя: Гость
Комментарий:

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