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Общество

Михаил Дралин в качестве эксперта выступил перед депутатами Госдумы

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Председатель правления банка «Кузнецкий», заместитель председателя Совета ассоциации банков России Михаил Дралин выступил на заседании комитета Государственной Думы по финансовому рынку, которое состоялось в понедельник, 20 декабря.

Парламентские слушания были посвящены обсуждению проекта основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2022-2024 годов. Документ содержит главные цели и направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи достижения национальных целей, которые Банк России планирует решать совместно с Правительством Российской Федерации. При разработке основных направлений Банк России активно взаимодействует с различными заинтересованными сторонами.

Михаил Дралин в своем выступлении остановился на роли региональных банков в финансовой системе России. Он выделил несколько приоритетов, в том числе повышение защищенности потребителей финансовых услуг и инвесторов, особенно начинающих, повышение финансовой грамотности, содействие цифровизации и конкуренции на финансовом рынке. Михаил Дралин выразил уверенность, что предложения будут услышаны для того, чтобы оперативно корректировать планы и учитывать те изменения, которые происходят сейчас на финансовом рынке страны.

По итогам общественных обсуждений проект основных направлений развития финансового рынка будет представлен Президенту Российской Федерации и правительству, а затем, после доработки, внесен на окончательное рассмотрение Государственной Думы.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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