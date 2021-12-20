Общество

В МРЭО ГИБДД из-за сбоя пензенцев примут в порядке живой очереди

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Сбой в информационной системе ГИБДД МВД России повлиял на работу регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Пензенской области.

В настоящее время работа сервиса восстановлена. Пензенцы, которые записались на регистрацию транспорта, прицепов к нему, собравшиеся обменять или получить водительском удостоверение 18 декабря, могут обратиться в подразделение в понедельник, 20 декабря. Предоставленная скидка при оплате госпошлины при этом сохранится.

«Прием граждан в МРЭО ГИБДД будет осуществляться в порядке живой очереди. Подразделения МРЭО ГИБДД будут осуществлять прием согласно графику работы в будние дни», - отметили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Масштабный сбой в системе ГИБДД произошел 18 декабря. Причиной стала коммунальная авария в московских серверных помещениях. Их залило водой. Из-за неполадок жители РФ временно не могли получить водительские удостоверения, зарегистрировать машину.

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Гость||

Во всём мире 21 век,у нас в рф-20й.

Гость||

Гость писал(a):

Во всём мире 21 век,у нас в рф-20й.
Ты в прошлом веке живешь?

Гость||

Вот он прорывы и рывки в нашей "супердержаве"!

Гость||

цифра цифра-вот результат.просто так посчитать даже не смогут......

Гость||

Что за сбой пензенцев?

Имя: Гость
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