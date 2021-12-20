В Городе Спутнике открыли сезон зимних мероприятий

20.12.2021 | 17:05

Жители Города Спутника приняли участие в открытии сезона зимних мероприятий, которые традиционно начинаются на набережной микрорайона в декабре.

Детские конкурсы с аниматорами по выходным, турниры по хоккею и зимнему волейболу, новогодняя ночь и каникулы в Спутнике - все это впереди.

В субботу, 18 декабря, жители и гости Спутника собрались, чтобы встретить Деда Мороза, увидеть, как начинается строительство зимнего городка, покататься на катке и горках, одним словом отдохнуть и весело провести время. Что в итоге им удалось.

Отдельно поблагодарили застройщика, компанию «Термодом», за то, что в холдинге с заботой относятся к добрым традициям микрорайона.

К концу декабря усилиями застройщика на набережной появится и любимая местной детворой снежная горка.

Праздник получился зрелищным. Будут и другие мероприятия. Следить за ними удобнее всего в разделе «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru.