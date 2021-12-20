Общество

Свои да наши: в Пензенской области объяснили проблемы с подрядчиками

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В Пензенской области проблемы с ремонтом социальных объектов и закупками возникают из-за недобросовестных подрядчиков, которые могли получить право на исполнение контрактов благодаря коррупционным связям. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко на оперативном совещании в понедельник, 20 декабря.

Одним из проблемных муниципалитетов стал Сосновоборский район, где подрядчик сорвал сроки ремонта врачебной амбулатории.

«Я пример приведу по больнице по нашей. Хорошие деньги выделили. На аукционе выиграла фирма самарская, «Строй Инвест». Но мы замучались с ней: завалили полностью проект по селу Индерка, пьянство, разбазаривание стройматериалов. Это их стройматериалы были, но мы замучались. И мы не вводим в нынешнем году объект, потому что они очень даже плохо выполняют свои функции и работы по районной больнице», - сообщил на планерке глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов.

Зампред регионального правительства Вячеслав Космачев признал, что на протяжении всего года с Сосновоборском были большие проблемы.

«Я неоднократно сам выезжал. С подрядчиком встречался. Дело в том, что этот подрядчик ведет контракт и по самой больнице, и по Индерке», - уточнил чиновник.

В ответ губернатор Олег Мельниченко возмутился, что от работы с организацией не отказались и не выбрали другого исполнителя.

«Так что мешает расторгнуть контракт, внести в реестр (недобросовестных поставщиков. - Прим. ред.) и быстро объявить другие торги? Ну хватит с ними! У меня уже подозрение закрадывается, что вся эта история с подрядчиками (в том числе по незакрытым крышам) - это свои да наши. Точно так же по торгам и закупкам по целому ряду направлений, по медицинским препаратам и по многим другим вещам», - поделился глава региона.

Он поручил Космачеву разобраться с проблемой.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

из-за недобросовестных подрядчиков, которые могли получить право на исполнение контрактов благодаря коррупционным связям.
Да ладно? Как такое возможно??? Кому премию?

Гость||

Почему едалов не в сизо

Гость||

Сотресение воздуха.

Имя: Гость
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