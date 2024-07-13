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Общество

Пензенцы отремонтировали 38 объектов в Запорожской области

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В Токмакском и Пологовском районах Запорожской области пензенцы продолжают восстанавливать инфраструктуру, приводят в порядок инженерные сети, налаживают водоснабжение, ремонтируют социально значимые объекты.

Работа идет уже 2 года. На данный момент капитально отремонтированы 38 объектов: школы, учреждения здравоохранения и культуры, насосные станции и артезианские скважины.

Пензенцы отремонтировали 38 объектов в Запорожской области

«Курирует процесс первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Николаевич Кувайцев. В Запорожской области он проводит куда больше времени, чем дома», - написал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Пензенцы отремонтировали 38 объектов в Запорожской области

Часто люди работают под обстрелами, рискуя жизнью.

Пензенцы отремонтировали 38 объектов в Запорожской области

Губернатор добавил, что в Токмаке открылся МФЦ и теперь местным жителям удобнее оформлять документы. Пензенская область передала коммунальную технику, организовала для детей отдых в летних оздоровительных лагерях и привезла в школы новые учебники.

«Мы доведем начатое дело до конца - создадим для жителей нового российского региона достойные условия для жизни, труда и отдыха. Своих не бросаем», - написал в заключение глава региона.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
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