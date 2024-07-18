Губернатор рассказал о планах построить еще одну школу в Арбекове

18.07.2024 | 14:13

В Пензе готовятся сдать новые школы в микрорайонах Заря и ГПЗ-24. К концу подходит строительство в Бессоновке, а образовательное учреждение в Большом Вьясе Лунинского района уже ввели в эксплуатацию.

В регионе прибавится почти 3 тысячи мест для учеников. Всего на строительство новых школ потрачено порядка 4 млрд рублей.

Помимо возведения, в регионе действует федеральный проект капитального ремонта образовательных учреждений. Так, в этом году обновляют 11 школ, а всего с момента старта программы преобразили 53 учебных заведения.

«Приводят в порядок спортивные залы. В августе будет закончен капремонт в 6 спортзалах 5 муниципальных образований Пензенской области», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул: важно, чтобы процесс подготовки школ к новому учебному году проходил без сбоев.

«Есть также договоренность с министерством просвещения Российской Федерации о строительстве учебного заведения в 7-м микрорайоне Арбеково. Там живет много молодых семей, очень нужна большая школа», - отметил глава региона.

Он нацелил областное министерство образования на активное взаимодействие по решению этого вопроса с Москвой, а также на работу по обновлению автопарка школ.