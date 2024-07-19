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Общество

В области завершается ремонт 3 домов культуры и школы искусств

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В пятницу, 19 июля, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков доложил губернатору Олегу Мельниченко о ситуации по строительству, ремонту и модернизации подведомственных учреждений.

В области завершается ремонт 3 домов культуры и школы искусств

По национальному проекту «Культура» за 3 года в регионе отремонтировали около 30 объектов. В этом году работы ведутся в 2 сельских домах культуры в Башмаковском районе (они завершатся в августе) и детской школе искусств в Сосновоборском районе.

В области завершается ремонт 3 домов культуры и школы искусств

Сергей Бычков рассказал, что от старого здания ДШИ остались основные стены. В нем полностью заменены все перекрытия и кровля, начались отделочные работы. Будут заменены все коммуникации, отопление, электрика.

В области завершается ремонт 3 домов культуры и школы искусств

Губернатор подчеркнул, что все работы должны быть завершены в срок, а главное - выполнены с высоким качеством.

В области завершается ремонт 3 домов культуры и школы искусств

Он также поинтересовался, как идет восстановление Дома культуры в Сердобске. В муниципальном образовании реализуется пилотный проект по созданию комфортной среды и повышению рождаемости.

В области завершается ремонт 3 домов культуры и школы искусств

«Подготовьте проект по оснащению зрительного зала, чтобы люди зашли и увидели комплексный подход к работе. Ранее в Сердобске мы завершили ремонт зданий культурно-досугового объединения и детской школы искусств, сейчас заканчиваем работы в Доме культуры. Ведем восстановление парковых зон. У сердобчан должны быть только положительные впечатления от объектов культуры и отдыха», - констатировал Олег Мельниченко.

Еще один объект, за которым пристально следит глава региона, - строительство Дома культуры в селе Средняя Елюзань, которое должно завершиться в этом году.

«Приближаемся к чистовой отделке основных помещений. На фасаде все основные работы закончились. Сейчас ожидаем поставки окон для лицевой стороны и уже перешли к благоустройству территории вокруг Дома культуры. Поставлена и смонтирована котельная, начинается обвязка системы отопления», - доложил Сергей Бычков.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2024 году также пройдет материально-техническое оснащение 10 сельских домов культуры в Вадинском, Башмаковском, Белинском, Городищенском, Наровчатском, Пензенском, Сосновоборском и Шемышейском районах. Половина оборудования уже поставлена.

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