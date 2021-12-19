В Пензе зарегистрировали миграционную убыль населения

19.12.2021 | 12:45

Пензастат обнародовал данные о числе прибывших и уехавших из области за 2020 год, а также за январь - октябрь 2021-го.

Специалисты подсчитали, что в 2020 году в регион приехало 13 306 человек (на 8,6% меньше, чем в 2019-м), а покинуло его пределы на 1 483 больше - 14 789.

Та же тенденция отмечена и за десять месяцев 2021-го. Из Сурского края уехало больше, чем прибыло: 11 132 и 10 429 человек соответственно.

«Число мигрантов, перемещавшихся в 2020 году по Пензенской области, составило 11 992, что на 29,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В январе - октябре 2021 года внутри региона переехали на новое место жительства 9 882 человека», - отметили в Пензастате.

В область из других регионов России в 2020-м перебрались 10 046 человек (на 1 341 меньше, чем в 2019-м), в январе - октябре 2021 года - 7 466.

Из Сурского края в другие регионы РФ в 2020-м уехали 11 783 жителя (на 3 037 меньше, чем в 2019-м), за 10 месяцев текущего года - 9 456. Ради других стран Пензенскую область в 2020 году оставили 3 006 человек, в январе - октябре 2021-го - 1 676.

«Число прибывших в область из-за рубежа в 2020 году - 3 260 человек, в 2019 году - 3 170, а в январе - октябре 2021 года - 2 963 человека», - добавили специалисты.

В минувшем году наибольший миграционный прирост зафиксировали в Пензе (294 человека), а в январе - октябре текущего года, наоборот, наблюдали миграционную убыль. Областной центр покинули 1 350 жителей.

За 10 месяцев 2021 года наибольший миграционный прирост населения отмечен в Пензенском районе (1 115 человек), а также в Заречном (437 человек).