Общество

В Пензе зарегистрировали миграционную убыль населения

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Пензастат обнародовал данные о числе прибывших и уехавших из области за 2020 год, а также за январь - октябрь 2021-го.

Специалисты подсчитали, что в 2020 году в регион приехало 13 306 человек (на 8,6% меньше, чем в 2019-м), а покинуло его пределы на 1 483 больше - 14 789.

Та же тенденция отмечена и за десять месяцев 2021-го. Из Сурского края уехало больше, чем прибыло: 11 132 и 10 429 человек соответственно.

«Число мигрантов, перемещавшихся в 2020 году по Пензенской области, составило 11 992, что на 29,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В январе - октябре 2021 года внутри региона переехали на новое место жительства 9 882 человека», - отметили в Пензастате.

В область из других регионов России в 2020-м перебрались 10 046 человек (на 1 341 меньше, чем в 2019-м), в январе - октябре 2021 года - 7 466.

Из Сурского края в другие регионы РФ в 2020-м уехали 11 783 жителя (на 3 037 меньше, чем в 2019-м), за 10 месяцев текущего года - 9 456. Ради других стран Пензенскую область в 2020 году оставили 3 006 человек, в январе - октябре 2021-го - 1 676.

«Число прибывших в область из-за рубежа в 2020 году - 3 260 человек, в 2019 году - 3 170, а в январе - октябре 2021 года - 2 963 человека», - добавили специалисты.

В минувшем году наибольший миграционный прирост зафиксировали в Пензе (294 человека), а в январе - октябре текущего года, наоборот, наблюдали миграционную убыль. Областной центр покинули 1 350 жителей.

За 10 месяцев 2021 года наибольший миграционный прирост населения отмечен в Пензенском районе (1 115 человек), а также в Заречном (437 человек).

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Гость||

А чего тут ловить?!

Гость||

Даже гастеры не хотят работать за такую зарплату...

Гость||

НИЩАЯ ПЕНЗА

Гость||

кого это волнует? даже мне фиолетово

Гость||

Что-то не заметно, чтоб "убывали" мигранты.

На Кулакова 1 (отдел оформления документов) их в избытке. В основном из солнечной Азии.

Гость||

Рыба ищет где глубже, эмигрант где пожрать послаще,за меньшие деньги.

Гость||

Достойно!! Все по плану бывшего таксиста.Зато как наши верещат с трибун , заслушаешься.Планерки, видеоконференции ежедневные, фотоотчеты, катки затем, общественные тренеры, ледовый дворец, дамате, любо-дорого

Гость||

Где цирк для детей и планетарий , а , враги?

Имя: Гость
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