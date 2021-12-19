Улицы и тротуары Пензы очищают от снега 63 спецмашины

В воскресенье, 19 декабря, в Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышли 63 спецмашины. Они очищают проезжую часть и тротуары.
К работе привлечено 57 специалистов МУП «Пензадормост», - говорится в сторис Instagram-аккаунта администрации города.
Задействованы и работники МУП «Зеленое хозяйство Пензы». 66 человек и 14 спецавтомобилей приводят в порядок пешеходные зоны в скверах и парках.
Согласно прогнозу, обнародованному на сайте Gismeteo, 20-го числа в областном центре также ожидается снегопад, дневная температура - около нуля.
Снег синоптики обещают и в последующие дни, вторник, среду и четверг. 22 и 23 декабря жителей Пензы ждет мороз от 16 до 25 градусов.
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63 на город мало , хотя снега практически нет. Пескотрясы да попадались, уже достижение.