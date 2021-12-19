Улицы и тротуары Пензы очищают от снега 63 спецмашины

19.12.2021 | 11:42

В воскресенье, 19 декабря, в Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышли 63 спецмашины. Они очищают проезжую часть и тротуары.

К работе привлечено 57 специалистов МУП «Пензадормост», - говорится в сторис Instagram-аккаунта администрации города.

Задействованы и работники МУП «Зеленое хозяйство Пензы». 66 человек и 14 спецавтомобилей приводят в порядок пешеходные зоны в скверах и парках.

Согласно прогнозу, обнародованному на сайте Gismeteo, 20-го числа в областном центре также ожидается снегопад, дневная температура - около нуля.

Снег синоптики обещают и в последующие дни, вторник, среду и четверг. 22 и 23 декабря жителей Пензы ждет мороз от 16 до 25 градусов.