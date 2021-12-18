В пензенском пункте передержки животных изменят график посещения

18.12.2021 | 10:18

В пятницу, 17 декабря, в администрации Пензы прошла встреча представителей органов власти и волонтеров, заботящихся о судьбе бездомных животных.

Участники совещания обсудили ситуацию в пункте передержки собак, на работу которого в последнее время поступает множество нареканий. Так, горожане рассказывают об истощенных животных, которым не оказывают помощь, говорят о «конвейере жестокости и смерти» и называют заведение «ГУЛАГом для собак».

Согласно федеральному законодательству, к бездомным животным применяется метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на место обитания). После 14-дневного карантина собаку прививают от бешенства, стерилизуют спустя шесть дней после вакцинации. После стерилизации животное находится в приюте еще десять дней, а затем на ухо пса крепится специальная бирка и он выпускается в среду обитания.

Отловом по контракту занимается МУП по очистке города. В период карантина и медицинских манипуляций животные содержатся в пункте передержки на Осенней, 5.

Сейчас для желающих оказать помощь пункт открыт по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 11:00.

«Волонтеры обратились к руководству города с просьбой изменить это расписание, так как оно совпадает с рабочими днями, а также выразили обеспокоенность состоянием питомцев. Глава администрации города Александр Басенко дал поручение скорректировать даты и время приема, чтобы у жителей была возможность приехать сюда в выходной день», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, будет проверена информация о гибели щенков в пункте передержки, действиям сотрудников дадут оценку.

Ранее в правительстве Пензенской области сообщили, что с начала текущего года на мероприятия по ОССВ в регионе выделено 4 280 100 рублей - без учета строительства приютов, которое весьма затратно. Тем не менее в Кузнецке такое учреждение было недавно открыто, в Пензе пункт передержки планируют расширить.