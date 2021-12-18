Общество

В пензенском пункте передержки животных изменят график посещения

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В пятницу, 17 декабря, в администрации Пензы прошла встреча представителей органов власти и волонтеров, заботящихся о судьбе бездомных животных.

Участники совещания обсудили ситуацию в пункте передержки собак, на работу которого в последнее время поступает множество нареканий. Так, горожане рассказывают об истощенных животных, которым не оказывают помощь, говорят о «конвейере жестокости и смерти» и называют заведение «ГУЛАГом для собак».

Согласно федеральному законодательству, к бездомным животным применяется метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на место обитания). После 14-дневного карантина собаку прививают от бешенства, стерилизуют спустя шесть дней после вакцинации. После стерилизации животное находится в приюте еще десять дней, а затем на ухо пса крепится специальная бирка и он выпускается в среду обитания.

Отловом по контракту занимается МУП по очистке города. В период карантина и медицинских манипуляций животные содержатся в пункте передержки на Осенней, 5.

Сейчас для желающих оказать помощь пункт открыт по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 11:00.

«Волонтеры обратились к руководству города с просьбой изменить это расписание, так как оно совпадает с рабочими днями, а также выразили обеспокоенность состоянием питомцев. Глава администрации города Александр Басенко дал поручение скорректировать даты и время приема, чтобы у жителей была возможность приехать сюда в выходной день», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, будет проверена информация о гибели щенков в пункте передержки, действиям сотрудников дадут оценку.

Ранее в правительстве Пензенской области сообщили, что с начала текущего года на мероприятия по ОССВ в регионе выделено 4 280 100 рублей - без учета строительства приютов, которое весьма затратно. Тем не менее в Кузнецке такое учреждение было недавно открыто, в Пензе пункт передержки планируют расширить.

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Гость||

На мыло пустить

Гость||

Отлавливать и содержать 10-15 дней. Если найдётся старый хозяин,то отдавать ему за вычетом штрафов и оплату содержания.Новому хозяину передавать с оплатой за чипирование.

Если животное не востребовано в указаный срок,то усыплять или содержать на деньги спонсоров.

Гость||

Надо же какая "сложная", неподъёмная проблема мучает умы самых главных, даже первых лиц области и города! Бьются над её решением весь 2021 год. Ну, видимо, это самый главный, ключевой вопрос в жизнедеятельности области и города. Экономика, безработица, гибель здравоохранения....., да ну их! Но всёравно, нет уверенности, что решат собачью проблему, Надо составить планы, провести уже в 2022 году несколько заседаний на высшем уровне и обратиться в Кремль за помощью в её решении. Ну а чё, иначе никак!

Гость||

10.42 правильный вариант предложил. Потому что выпускать обратно на улицу, это глупо. Они же кусаются

Гость||

Бизнес на собаках. Распилы, откаты...

Гость||

Гость писал(a):

Отлавливать и содержать 10-15 дней. Если найдётся старый хозяин,то отдавать ему за вычетом штрафов и оплату содержания.Новому хозяину передавать с оплатой за чипирование.

Если животное не востребовано в указаный срок,то усыплять или содержать на деньги спонсоров.

есть же люди у которых сохранился мозг и логическое мышление

Имя: Гость
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