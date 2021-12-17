Общество

«Термодом» снова залил в Спутнике каток

Печать

Строительный холдинг «Термодом» как социально ориентированная компания продолжает ежегодно дарить жителям Города Спутника счастливые моменты. Зимой один из таких - каток.

Площадку на входе в парк Спутника со стороны Радужной улицы превратили в каток еще в начале декабря. Каждое утро территорию проливают водой и чистят, чтобы днем и вечером жители и гости Города Спутника смогли совершенно бесплатно покататься здесь на коньках.

«В Пензе нигде нет, а тут залили, спасибо!» - говорят посетители.

С катка начнется и весь зимний сезон мероприятий в парке Спутника. Ближайший праздник запланирован на субботу, 18 декабря. С полудня на катке будет весело и интересно - впрочем, так же как и в любой следующий день. В этом все желающие смогут убедиться сами.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте