«Термодом» снова залил в Спутнике каток

17.12.2021 | 17:00

Строительный холдинг «Термодом» как социально ориентированная компания продолжает ежегодно дарить жителям Города Спутника счастливые моменты. Зимой один из таких - каток.

Площадку на входе в парк Спутника со стороны Радужной улицы превратили в каток еще в начале декабря. Каждое утро территорию проливают водой и чистят, чтобы днем и вечером жители и гости Города Спутника смогли совершенно бесплатно покататься здесь на коньках.

«В Пензе нигде нет, а тут залили, спасибо!» - говорят посетители.

С катка начнется и весь зимний сезон мероприятий в парке Спутника. Ближайший праздник запланирован на субботу, 18 декабря. С полудня на катке будет весело и интересно - впрочем, так же как и в любой следующий день. В этом все желающие смогут убедиться сами.