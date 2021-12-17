«Ростелеком» помог пензенцам без помех связаться со стоматологами

17.12.2021 | 10:08

Компания «Ростелеком» подключила виртуальную АТС стоматологической клинике «Ирис» в Пензе. Оператор на базе скоростного интернета предоставил организации многоканальную линию, объединившую два кабинета на улицах Антонова и Тернопольской. Теперь звонки, поступающие на единый номер, распределяются между сотрудниками.

«В нашем штате всего один администратор. Звонки из второй клиники автоматически переадресовывались ему на сотовый телефон. Это было неудобно, так как приходилось одновременно принимать вызовы с двух аппаратов - стационарного и мобильного. Клиенты не всегда дозванивались. Теперь на обращения горожан отвечают и администратор, и врачи», - объяснил важность новшества генеральный директор ООО «Стоматология «Ирис» Дмитрий Иризбаев.

Виртуальная АТС востребована предприятиями малого и среднего бизнеса, а также государственными и частными учреждениями с филиальной сетью. Клиенты все чаще отдают предпочтение многофункциональной телефонной связи с широким набором дополнительных сервисов: распределением вызовов, голосовым меню, переадресацией звонков.

«Бывает, что небольшие организации принимают не меньше вызовов, чем крупные учреждения. Справиться с большим потоком звонков стоматологии «Ирис» помогает виртуальная АТС. Цифровая услуга сейчас очень популярна среди пензенских компаний, так как позволяет легко управлять телефонными звонками. Благодаря сервису медучреждение получило комплексное решение по выгодной цене, по набору функций в разы превосходящее стандартную офисную телефонию», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Предприятия могут бесплатно протестировать услугу в течение двух недель. «Ростелеком» предоставляет 50 минут исходящих звонков на любые номера по России, а также безлимитные входящие.

Полная информация об услуге доступна на сайте «Ростелекома или по бесплатному номеру 8 (800) 200-30-00.