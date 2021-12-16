Общество

В «ТНС энерго Пенза» рассказали, что делать при отключении электричества

Печать

Гарантирующий поставщик электроэнергии ознакомил пензенцев с информацией о возможных причинах отсутствия энергоснабжения и действиях в подобных ситуациях.

Одними из наиболее часто встречающихся причин отключения электричества являются профилактические или восстановительные работы, которые проводит сетевая организация.

С графиками плановых отключений в Пензе можно ознакомиться на сайте сетевой компании. Оперативную информацию о перерывах в энергоснабжении можно узнать по телефону 8(8412) 23-15-90, а также в единой дежурно-диспетчерской службе города по телефонам 8(8412) 63-10-05, 05 (со стационарного), 112 доб. 0 (с мобильного аппарата).

Жители районов Пензенской области в случае отсутствия электричества могут обратиться на горячую линию сетевой компании по телефону 8 (800) 220-0-220. График плановых отключений доступен на сайте компании.

В случае технологического нарушения внутри многоквартирного дома следует позвонить в свою управляющую компанию или ТСЖ. Контактные телефонные номера обычно указываются в квитанции от соответствующей организации.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что ограничение электроснабжения возможно и вследствие имеющейся задолженности за потребленный ресурс.

Узнать информацию о состоянии лицевого счета можно:

- в счете за электроэнергию;

- по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- на сайте penza.tns-e.ru в разделе «Узнать, есть ли задолженность»;

- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте