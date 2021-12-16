В «ТНС энерго Пенза» рассказали, что делать при отключении электричества

16.12.2021 | 16:48

Гарантирующий поставщик электроэнергии ознакомил пензенцев с информацией о возможных причинах отсутствия энергоснабжения и действиях в подобных ситуациях.

Одними из наиболее часто встречающихся причин отключения электричества являются профилактические или восстановительные работы, которые проводит сетевая организация.

С графиками плановых отключений в Пензе можно ознакомиться на сайте сетевой компании. Оперативную информацию о перерывах в энергоснабжении можно узнать по телефону 8(8412) 23-15-90, а также в единой дежурно-диспетчерской службе города по телефонам 8(8412) 63-10-05, 05 (со стационарного), 112 доб. 0 (с мобильного аппарата).

Жители районов Пензенской области в случае отсутствия электричества могут обратиться на горячую линию сетевой компании по телефону 8 (800) 220-0-220. График плановых отключений доступен на сайте компании.

В случае технологического нарушения внутри многоквартирного дома следует позвонить в свою управляющую компанию или ТСЖ. Контактные телефонные номера обычно указываются в квитанции от соответствующей организации.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что ограничение электроснабжения возможно и вследствие имеющейся задолженности за потребленный ресурс.

Узнать информацию о состоянии лицевого счета можно:

- в счете за электроэнергию;

- по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- на сайте penza.tns-e.ru в разделе «Узнать, есть ли задолженность»;

- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго».