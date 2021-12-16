Общество

Школам и детсадам запретили приглашать Дедов Морозов

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Деда Мороза не пустят в образовательные учреждения. Роли зимнего волшебника и его внучки Снегурочки придется играть учителям школ и воспитателям детских садов - наемных аниматоров приглашать запрещено. А вот родителям юных пензенцев присутствовать на празднике разрешили.

В постановление губернатора области внесены изменения, согласно которым взрослые смогут сопровождать своих чад на новогодние елки и утренники - при определенных условиях.

«Осуществлять допуск родителей, законных представителей детей при наличии QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании либо официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность», - сказано в постановлении.

«В образовательных организациях елки будут проводиться внутри одного класса или группы с перерывами на дезинфекцию. На входе должна быть организована термометрия и обработка рук», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Также на время проведения праздничных мероприятий введен обязательный масочный режим и социальная дистанция, соблюдение которой возможно лишь в том случае, если сократить количество сопровождающих лиц. Другими словами, на торжество, скорее всего, удастся попасть только одному из родителей.

Что касается новогодних представлений в театрах, музеях, галереях, кинотеатрах и концертных залах, то здесь тоже есть изменения.

«В фойе, в холлах проведение традиционной елки с хороводом запрещено. Формат елок предусматривает проведение спектакля. В учреждениях культуры продолжает действовать требование 50%-й загрузки, взрослые присутствуют по предъявлении QR-кода вакцинированного и переболевшего либо с медицинским отводом», - пояснила Вера Быкова.

Представление на сцене продолжительностью не более полутора часов - без антракта.

В регионе продлен режим повышенной готовности до 31 января, а в соответствии с санитарными правилами все массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 2024 года. Сроки могут измениться, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Почему не запретили посещение церквей без куар кодов. Жизни пожилых людей уже не имеют значения?

Гость||

Давно пора. Неужели сотрудники д. сада не могут сыграть роль деда Мороза. Конечно могут, просто с родителей можно деньги за это получить, сторонний человек откат заплатит.

Гость||

ну и правильно, нечего лишние деньги с родителей за этих морозов, на то они и педагоги, чтобы организовывать детям праздничные мероприятия

Гость||

Конечно, и родитель спокойно может сыграть роль Деда Мороза или Снегурочки

Гость||

В школах старшеклассники эти роли играли, вообще-то ! И кстати не плохо! А чтоб училки этим занимались-эт чёт новенькое!

Гость||

« класса или группы с перерывами на дезинфекцию»

Ага, а чем дезят? Мож от этого и отравления с заболеваниями идут!?

Гость||

Воспитатели, конечно, могут ВСЁ..

Вот только профессионала никто не заменит. Да и женщина в красном халате и бороде - это глупо смотрится. А если говорить о "сдирании денег с родителей", я думаю никто не обеднеет от 150 рублей.

Гость||

//дезинфекцию»

Ага, а чем дезят? Мож от этого и отравления с заболеваниями идут//

На заводе так было, как продезинф-ют, так сразу на больничном пол участка.

То ли средства сильные намешали, то ли концентрация высокая, но главное при нахождении работников/учащихся проводить это вредно и опасно для здоровья, даже хлором разбавленным.

Имя: Гость
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