Школам и детсадам запретили приглашать Дедов Морозов

16.12.2021 | 18:11

Деда Мороза не пустят в образовательные учреждения. Роли зимнего волшебника и его внучки Снегурочки придется играть учителям школ и воспитателям детских садов - наемных аниматоров приглашать запрещено. А вот родителям юных пензенцев присутствовать на празднике разрешили.

В постановление губернатора области внесены изменения, согласно которым взрослые смогут сопровождать своих чад на новогодние елки и утренники - при определенных условиях.

«Осуществлять допуск родителей, законных представителей детей при наличии QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании либо официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность», - сказано в постановлении.

«В образовательных организациях елки будут проводиться внутри одного класса или группы с перерывами на дезинфекцию. На входе должна быть организована термометрия и обработка рук», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Также на время проведения праздничных мероприятий введен обязательный масочный режим и социальная дистанция, соблюдение которой возможно лишь в том случае, если сократить количество сопровождающих лиц. Другими словами, на торжество, скорее всего, удастся попасть только одному из родителей.

Что касается новогодних представлений в театрах, музеях, галереях, кинотеатрах и концертных залах, то здесь тоже есть изменения.

«В фойе, в холлах проведение традиционной елки с хороводом запрещено. Формат елок предусматривает проведение спектакля. В учреждениях культуры продолжает действовать требование 50%-й загрузки, взрослые присутствуют по предъявлении QR-кода вакцинированного и переболевшего либо с медицинским отводом», - пояснила Вера Быкова.

Представление на сцене продолжительностью не более полутора часов - без антракта.

В регионе продлен режим повышенной готовности до 31 января, а в соответствии с санитарными правилами все массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 2024 года. Сроки могут измениться, если эпидемиологическая ситуация улучшится.