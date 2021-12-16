На утренниках предусмотрят буферные зоны для родителей без QR-кода

16.12.2021 | 13:00

Новогодним утренникам в детсадах - быть. Об этом заявила замминистра образования Елена Коломенцева на брифинге, состоявшемся в четверг, 16 декабря, в региональном правительстве.

Она уточнила, что мероприятия будут проводиться в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми в настоящее время: одного из родителей пустят по QR-коду, справке о перенесенном в течение полугода коронавирусе или о медотводе.

Все гости должны быть в масках, на входе у них измерят бесконтактным способом температуру. Зрителей рассадят так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Между утренниками обязательно проведут дезинфекцию помещений.

Что касается родителей, у которых нет QR-кода о вакцинации и прочих вышеназванных документов, то переодеть детей к празднику они смогут в буферных зонах.

Елена Коломенцева рассказала, что поступают сообщения с просьбой разрешить проход сразу нескольким гостям от одного ребенка, ведь зачастую мероприятия желают посетить также бабушки и дедушки.

По ее словам, все зависит от площади зала, в котором будет проводиться утренник, однако, скорее всего, в такой просьбе будет отказано и в зал допустят только одного представителя семьи.