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Общество

Стало известно, скольким пензенским семьям по карману недорогое авто

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Пензенская область оказалась на 65-й строчке рейтинга регионов по доступности покупки автомобилей, составленном Ria.ru.

Всего в списке 85 мест.

«За 2021 год доступность недорогих новых автомобилей снизилась в России на десять процентов. Среди главных причин - рост стоимости машин, увеличение кредитных ставок и высокая инфляция», - отметили эксперты.

По их данным, доля пензенских семей, которые могут купить в кредит и содержать недорогой автомобиль (0,7 млн рублей), составляет 9,3%. Тех, кому по карману приобрести новую машину средней стоимости (1,8 млн рублей), - 1,9%.

Самая маленькая доля тех семей, бюджет которых позволяет купить в кредит и содержать авто премиум-класса (6 млн рублей), - 0,15%.

Покупка и содержание «железного коня» по карману многим жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, недорогой автомобиль там способны приобрести 59,4% семей, средней стоимости - 30,8%, премиум-класса - 4,48%. Чуть хуже положение Чукотского автономного округа, семейный бюджет 52,4% жителей потянет недорогую машину, 28,4% - средней стоимости, 4,27% - премиум-класса. Два этих региона попали на первую и вторую строчку рейтинга соответственно.

На последних строчках списка - Республика Ингушетия и Чеченская Республика. Недорогой автомобиль в данных регионах смогут позволить себе лишь 3,7% и 3,5% семей соответственно.

Ранее эксперты Ria.ru подсчитали, что жителям Пензенской области в среднем требуется 9,4 года, чтобы накопить на новый автомобиль, и 4,5 - на подержанный.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Откуда столько вторсырья во дворах и на газонах?

Гость||

авто за 6 лямов в кредит??? серьёзно?

Гость||

Большинство автомобили купленные в кредит!

Имя: Гость
Комментарий:

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